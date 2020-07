Lampedusa, isola al collasso: arrivati altri 294 migranti (Di giovedì 23 luglio 2020) Tra sbarchi autonomi e soccorsi. All'hotspot ci sono 954 ospiti, un numero dieci volte maggiore rispetto alla capienza Leggi su repubblica

LegaSalvini : ++ DOMANI MATTEO SALVINI A LAMPEDUSA! ++ ?? ORE 15.45 ???? sopralluogo al centro 'Hot Spot' dell'isola. ?? ORE 16.30… - LegaSalvini : ++ LAMPEDUSA AL COLLASSO, IL COVID-19 FERMA TUTTO MA NON I CLANDESTINI ++ DOMANI POMERIGGIO MATTEO SALVINI SARÀ IN… - matteosalvinimi : Lamorgese a Lampedusa: lo sfogo e la disperazione dei cittadini contro un governo che tutela i clandestini e abband… - Emanuelamodene1 : RT @Letargo6: Si tuffa in acqua per bloccare nave con delinquenti sinistraglobalisti che entra in porto. Isola è al collasso causa continui… - valerioboing : RT @GiancarloDeRisi: Ancora #sbarchi a #Lampedusa dove sono approdati altri 70 tunisini portando a 14 le #imbarcazioni arrivate in un giorn… -