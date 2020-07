Juve, oggi la festa scudetto? In due non ci saranno! Chiellini e Bonucci con la squadra (Di giovedì 23 luglio 2020) scudetto JuveNTUS- Come noto, qualora la Juventus dovesse battere l’Udinese nella sfida di questa sera, gli uomini di Sarri si proclameranno Campioni d’Italia per la nona volta consecutiva. Nonostante il ko muscolare e un turno di squalificata, Chiellini e Bonucci seguiranno la squadra a Udine. Chiellini viaggerà con i compagni, Bonucci arriverà nel pomeriggio. scudetto Juventus, non ci saranno Khedira e Higuain Non prenderanno parte all’ipotetica festa Khedira e Higuain. Il primo è in Germania per il recupero dall’infortunio e per lavori di terapia, l’argentino, invece, è alle prese con un fastidioso mal di schiena. Leggi anche: Udinese ... Leggi su juvedipendenza

