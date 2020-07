FANTACALCIO Lazio-Cagliari: gol di Simeone o autogol di Luiz Felipe? (VIDEO) (Di giovedì 23 luglio 2020) Al 45′ si sblocca Lazio-Cagliari con la rete dei sardi. All’Olimpico sono gli ospiti a passare in vantaggio grazie alla rete di Giovanni Simeone. Il Cholito, dopo aver fallito una rete apparentemente facile sugli sviluppi di un corner, si rifà firmando lo 0-1 nel finale di primo tempo. Ma sul tiro di Simeone c’è una netta e fortuita deviazione da parte di Luiz Felipe. Per il FANTACALCIO, comunque, il bonus del +3 è tutto di Simeone come confermato dall’assegnazione del gol da parte della Lega Calcio. Leggi su sportface

Torna in campo domani all'Olimpico contro il Cagliari, la Lazio di Simone Inzaghi ha nel mirino il nuovo obiettivo dopo aver dovuto abbandonare le speranze scudetto: centrare subito la qualificazione ...

