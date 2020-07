Esclusiva: Colley in orbita Parma, l’Atalanta apre (Di giovedì 23 luglio 2020) I rapporti tra Parma e Atalanta sono eccellenti da sempre. Il prossimo affare potrebbe essere davvero Ebrima Colley, attaccante classe 2000 di grande talento. Il Parma aveva pensato a Traoré, altro gioiellino del club di Percassi, che ora ha altri problemi da risolvere. E così prende quota la soluzione Colley, che lo scorso gennaio era stato vicino alla Samp prima che l’Atalanta decidesse di trattenerlo. Ora si lavora sulla formula che potrebbe essere prestito con diritto di riscatto ed eventuale controriscatto, ma c’è tempo per mettere a posto questi dettagli. Foto: Calcioatalanta,it L'articolo Esclusiva: Colley in orbita Parma, l’Atalanta apre proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

