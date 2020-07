Daydreamer soap 2020: le anticipazioni di giovedì 23 Luglio (Di giovedì 23 luglio 2020) Le nuove anticipazioni di Daydreamer la soap 2020 di grande successo sono tante e succederà qualcosa di importante. Ci eravamo lasciati con Can e Sanem sempre più vicini, anche Polen l’ex fidanzata di Can è sempre più infastidita dalla loro vicinanza. Lei non vuole mollare e sfida apertamente Sanem, che non si tira indietro di certo, solo Can potrà terminare la loro guerra. Polen è una vera campionessa con l’arco e le frecce, e Sanem ha provato a gareggiare contro d lei, ma con scarsi risultati ovviamente. Leggi anche: Day Dreamer soap 2020: anticipazioni mercoledì 22 Luglio Daydreamer soap 2020: anticipazioni ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

AngeloJesse1 : RT @MasterAb88: Dal 22 luglio arrivano i poster-calendario di #Daydreamer in edicola: 16 mesi da sogno con Can e Demet. Ad agosto la rivis… - parvin760218021 : RT @MasterAb88: Dal 22 luglio arrivano i poster-calendario di #Daydreamer in edicola: 16 mesi da sogno con Can e Demet. Ad agosto la rivis… - marydelia86 : RT @MasterAb88: Dal 22 luglio arrivano i poster-calendario di #Daydreamer in edicola: 16 mesi da sogno con Can e Demet. Ad agosto la rivis… - maryamghafghaz2 : RT @MasterAb88: Dal 22 luglio arrivano i poster-calendario di #Daydreamer in edicola: 16 mesi da sogno con Can e Demet. Ad agosto la rivis… - Lourdes37665910 : RT @ErkenciKusIta: Oggi 22 luglio esce il primo prodotto ufficiale sul mercato italiano legato alla nuova soap campione d’ascolti: #DayDrea… -

Ultime Notizie dalla rete : Daydreamer soap Daydreamer soap turca: anticipazioni martedì 21 Luglio ~ Periodico Daily - Notizie DayDreamer, il calendario in edicola dal 22 luglio

In edicola, i poster-calendario con le immagini più belle di DayDreamer e dal 6 agosto uno speciale di 100 pagine dedicato alla serie Mercoledì 22 luglio esce il primo prodotto ufficiale sul mercato i ...

Daydreamer arriva il calendario di Can e Sanem

Il grande successo della soap opera turca. Nel giro di poco più di un mese Daydreamer è riuscito a focalizzare l’attenzione del pubblico di Canale 5 nella fascia del day time pomeridiano. La serie ...

In edicola, i poster-calendario con le immagini più belle di DayDreamer e dal 6 agosto uno speciale di 100 pagine dedicato alla serie Mercoledì 22 luglio esce il primo prodotto ufficiale sul mercato i ...Il grande successo della soap opera turca. Nel giro di poco più di un mese Daydreamer è riuscito a focalizzare l’attenzione del pubblico di Canale 5 nella fascia del day time pomeridiano. La serie ...