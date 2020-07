Cilento, è De Luca-show: consegna opere, riceve selfie e abbracci (VIDEO) (Di giovedì 23 luglio 2020) Tempo di lettura: 3 minuti Camerota (Sa) – Osservarlo mentre arringa, racconta, spiega e (spesso) bacchetta aiuta a comprendere la presa che Vincenzo De Luca ha sulla gente, il suo ascendente, il fenomeno che rompe confini e schemi politici per travalicare quelli sociologici. Mercoledì, nelle vesti di Governatore, ha incontrato le Istituzioni e si è immerso tra le popolazioni di quattro Comuni del Cilento e Golfo di Policastro. ‘Scortato’ sin da Salerno dal consigliere regionale e presidente della Commissione Bilancio Franco Picarone, dal presidente della Provincia Michele Strianese e, in parte, dal presidente della commissione Trasporti Luca Cascone, De Luca è stato dapprima a Centola per inaugurare, con il sindaco Carmelo Stanziola, il depuratore di Palinuro poi sì ... Leggi su anteprima24

Presenti Luca Cascone, Presidente IV Commissione Trasporti Regione ... Oltre ai Regionali di Trenitalia, grande novità sono i collegamenti integrati treno+bus e treno+nave, come "Cilento Link", ...

Un Vincenzo De Luca che non ha perso l’occasione di raccomandare l ... A tal fine in Campania sono stati creati speciali collegamenti integrati treno+bus e treno+nave, come il “Cilento Link”, il ...

