' Carabinieri fornivano droga nel lockdown' Vertici Arma | ' Indegni della divisa'

Fiancheggiavano trafficanti e spacciatori durante i mesi della pandemia. Si arricchisce di nuovi dettagli raccapriccianti l'elenco delle accuse che hanno portato ieri al sequestro della stazione di ...

Erano sicuri, si sentivano inattaccabili. Dalle intercettazioni emergono i dialoghi tra i carabinieri che si sentivano certi nella loro organizzazione fatta di pusher, festini e pestaggi. «A noi non a ...L’inchiesta “Odysseus”, che ha smascherato l’organizzazione criminale formata da carabinieri a Piacenza, racconta di una realtà talmente grave da non poter essere immaginata. Per trovare un elemento d ...