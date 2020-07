Una 19enne è stata violentata in pieno giorno da un commesso di un supermercato di Testaccio (Di mercoledì 22 luglio 2020) Una violenza in pieno giorno tra i vicoli del popolare quartiere capitolini di Testaccio. È accaduto martedì pomeriggio a Roma, quando un commesso 50enne che lavora nel supermercato Pewex di via Giovanni Branca, ha prima seguito e poi costretto ad avere un rapporto orale una 19enne appena uscita dal locale in cui era andata a fare la spesa. La vittima è riuscita a fuggire e a chiedere aiuto. L’uomo è stato fermato e arrestato dalle forze dell’ordine. L’autore dello stupro Testaccio era già noto alle forza dell’ordine. LEGGI ANCHE > Sgominata rete di pedofili italiani che aveva un “listino prezzi” pubblicato online Il 50enne italiano, dopo la violenza sessuale ai danni della giovane, era ... Leggi su giornalettismo

giornalettismo : Un 50enne è stato arrestato a Roma. Nel pomeriggio di ieri ha violentato una 19enne che aveva appena fatto spesa ne… - erpedrini : RT @francescatotolo: E' stato arrestato dai carabinieri di Livorno e Firenze lo spacciatore tunisino accusato di aver venduto ecstasy a Eri… -

Ultime Notizie dalla rete : Una 19enne Offre un passaggio a una 19enne, poi la stupra: tassista arrestato per violenza sessuale MilanoToday Roma, 19enne violentata in pieno giorno all’uscita del supermercato

Una violenza in pieno giorno subita da una giovane di 19 anni che si era recata al supermercato a fare la spesa: è successo nel pomeriggio di ieri a Roma, nel quartiere Testaccio, quando una ragazza, ...

Movida: «Vietato consumare alcolici in strada», i consiglieri di Montalto chiedono l'ordinanza

«L’abuso di alcool in particolare da parte dei ragazzi più giovani sta creando una pericolosa situazione che richiede un pronto intervento a tutti i livelli istituzionali». Così i consiglieri comunali ...

Una violenza in pieno giorno subita da una giovane di 19 anni che si era recata al supermercato a fare la spesa: è successo nel pomeriggio di ieri a Roma, nel quartiere Testaccio, quando una ragazza, ...«L’abuso di alcool in particolare da parte dei ragazzi più giovani sta creando una pericolosa situazione che richiede un pronto intervento a tutti i livelli istituzionali». Così i consiglieri comunali ...