Twitter sospenderà tutti gli account dei QAnon. The Storm Is Coming! (Di mercoledì 22 luglio 2020) Twitter Inc ha dichiarato martedì di voler sospendere definitivamente gli account che violano le sue politiche facendo chiaro riferimento ai QAnon. Se non avete mai sentito parlare dei QAnon vi consigliamo di leggere questi articoli di Database Italia. Introduzione a “Q” Chi é Q? Cosa é Q? E soprattutto, perché Q?“Q” esiste! La prova definitiva. Ennesima pessima figura del mainstreamQ-Anon, Il dovere della serietà. Twitter, che ha annunciato la modifica della sua pagina sulla sicurezza, ha dichiarato di non volere contenuti e account associati a QAnon nelle tendenze e nei consigli e che impedirà che gli URL associati al gruppo vengano condivisi sulla piattaforma. La sospensione, che ... Leggi su databaseitalia

