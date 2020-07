Tuchel: “Thiago Silva pare che andrà via” – VIDEO (Di mercoledì 22 luglio 2020) Thomas Tuchel, tecnico del Paris Saint-Germain, è intervenuto per analizzare il momento della sua squadra. Ecco le sue dichiarazioni Thomas Tuchel, tecnico del Paris Saint-Germain, è intervenuto per analizzare il momento della sua squadra, ma soprattutto la situazione contrattuale di Thiago Silva. Il brasiliano, molto probabilmente, lascerà la Ligue 1 al termine dell’attuale stagione. Ecco le parole dell’allenatore dei parigini: «È un nostro giocatore, sicuramente affronteremo il discorso dopo la Champions League. Ora abbiamo altro a cui pensare, sembra che andrà via. Nel calcio succedono queste cose» Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

