Sampdoria-Genoa oggi in tv: canale, orario e come vederla in streaming Serie A 2019/2020 (Di mercoledì 22 luglio 2020) Sampdoria-Genoa sarà visibile oggi in tv: ecco il canale, l’orario e le informazioni sulla diretta streaming della sfida valida per la trentacinquesima giornata di Serie A. Super derby della Lanterna tra i blucerchiati già salvi e il Grifone che invece va a caccia di punti per evitare di essere risucchiato dal Lecce al terzultimo posto. Fischio d’inizio programmato per le ore 21.45 di mercoledì 22 luglio, diretta tv su Sky Sport e streaming su Sky Go. Leggi su sportface

