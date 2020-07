Roma, urta contro qualcosa con l’auto: era un cadavere (Di mercoledì 22 luglio 2020) Il corpo si trovava nel quartiere di Tor Sapienza. L’ automobilista che lo ha trovato: “L’ho investito quando era già morto”. Un cadavere è stato trovato ieri sera in un’area buia di piazzale Pino Pascali, in zona Tor Sapienza, alla periferia di Roma. Stando agli ultimi accertamenti si tratterebbe di una transessuale di 36 anni … L'articolo Roma, urta contro qualcosa con l’auto: era un cadavere proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Il corpo si trovava nel quartiere di Tor Sapienza. L’ automobilista che lo ha trovato: “L’ho investito quando era già morto”. Un cadavere è stato trovato ieri sera in un’area buia di piazzale Pino Pas ...

Roma, auto fa retromarcia e travolge i tavoli di un ristorante: paura in piazza delle Coppelle

È partito in retromarcia e ha centrato i tavolini di un ristorante: paura a piazza delle Coppelle, in pieno centro a Roma. Tre i feriti tra cui un bambino di sette anni. Sul posto sono intervenuti i s ...

