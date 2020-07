Piacenza: sei carabinieri arrestati, caserma sequestrata (Di mercoledì 22 luglio 2020) Una caserma dei carabinieri di Piacenza, la "Levante" di via Caccialupo, è stata posta sotto sequestro e 6 militari sono stati arrestati - uno di loro è ai domiciliari - al termine di una lunga e complessa indagine che ha permesso alla Procura di Piacenza di accertare anni di illegalità da parte degli agenti e ai danni delle persone che, dal 2017 ad oggi, sono capitati nelle loro mani, da immigrati a spacciatori, ma anche semplici cittadini che non avevano commesso alcun reato.Una vera e propria caserma degli orrori, stando a quanto riferito oggi in conferenza stampa, coi primi reati commessi a partire dal 2017 ed esplosi durante il recente periodo di lockdown, quando almeno uno degli indagati sarebbe riuscito a far arrivare alcuni spacciatori in ... Leggi su blogo

