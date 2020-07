Pedofilia online: smascherata rete in 12 Regioni (Di mercoledì 22 luglio 2020) AGI - Sgominata dalla polizia postale di Roma, Bari e Foggia, una rete di pedofili italiani che su una nota piattaforma di messaggistica scambiavano materiale pedopornografico. Le immagini venivano realizzate anche da adolescenti e vendute online con un 'listino prezzi' per ogni prestazione richiesta. Perquisizioni personali, informatiche e sequestri sono state eseguiti in 12 Regioni e 17 province, con il coordinamento delle Procure della Repubblica presso il Tribunale e per i Minorenni di Bari. L'indagine, scaturita da una segnalazione di due genitori insospettiti dall'intenso utilizzo di alcuni social network della figlia adolescente, ha portato all'emersione di un vero e proprio sistema consolidato di vendita online di immagini e video pedopornografici e pornografici autoprodotti da adolescenti e maggiorenni ... Leggi su agi

Enrico_Liano : RT @fanpage: L'assurdo tariffario della pedofilia online - MarinellaPagani : RT @fanpage: L'assurdo tariffario della pedofilia online - fanpage : L'assurdo tariffario della pedofilia online - infoitinterno : “Foto dei piedini e audio in cui dico porcate 10 euro”: il ‘tariffario’ della pedofilia online - paolopicone70 : Pedofilia: sgominata dalla Polizia Postale una rete attiva su una piattaforma di messagistica. Le immagini realizza… -