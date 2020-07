Omicidio-suicidio nel vercellese, un uomo e una donna trovati morti in camera da letto (Di mercoledì 22 luglio 2020) Probabile caso di Omicidio-suicidio a Villata, in provincia di Vercelli. Due cadaveri, un uomo e una donna entrambi sulla settantina, sono stati trovati nella camera da letto di una villetta con ... Leggi su leggo

fanpage : Uomo e donna trovati morti in casa - TgrRai : Un 76enne e una 73enne trovati morti in camera da letto a Villata, #Vercelli. Per gli inquirenti, potrebbe trattars… - newsbiella : Dal Nord Ovest - 2 cadaveri in una villetta. Ipotesi di omicidio - suicidio - repubblica : Coppia trovata morta in casa nel Vercellese: uccisi a colpi di pistola, ipotesi omicidio-suicidio - Magnacaura : RT @euronewsit: Malta: ferite alla gola e al torace per il testimone al processo per l'omicidio Galizia. La Polizia parla di 'tentativo di… -