MotoGP, Quartararo: “Primo weekend da sogno, non vedo l’ora di tornare a Jerez” (Di mercoledì 22 luglio 2020) “Il primo fine settimana di questa stagione è stato un sogno, con pole position e vittoria: non vedo l’ora di tornare in pista venerdì“. Fabio Quartararo non vede l’ora di poter tornare in pista a Jerez de la Frontera per il Gran Premio di Andalucia, seconda tappa del Mondiale di MotoGP dopo il brillante esordio con vittoria da parte del francese la scorsa settimana. “Devo migliorare nel terzo settore, tutti quanti andranno più veloci facendo tesoro dell’esperienza accumulata la scorsa settimana e io devo fare altrettanto – ha spiegato il pilota del team Petronas -. In generale devo restare concentrato, è giusto festeggiare un risultato importante come quello colto domenica, ma il calendario 2020 è intenso ... Leggi su sportface

spor_kasabasi : MotoGP Puan Durumu: 1- Fabio Quartararo 2- Maverick Viñalez 3- Andrea Dovizioso - sportface2016 : #MotoGP | Le parole di #Quartararo in vista della seconda gara - FormulaPassion : #MotoGP: l'infortunio di #Marquez offre un'occasione d'oro a #Quartararo - Moni_Maldonado : Marco Simoncelli and Fabio Quartararo ???? #MotoGP #SuperSic58 #FQ20 - sportli26181512 : MotoGP, GP Jerez (Andalusia): gli scenari dopo la ripresa del Motomondiale: Dal derby in casa Yamaha dopo la vittor… -