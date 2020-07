Minecraft è stato ricreato in... Minecraft! (Di mercoledì 22 luglio 2020) La community di Minecraft è nota per le sue creazioni molto fantasiose e spettacolari, come l'immensa città anime ricreata da architetti e designer professionisti.Ma un giocatore ha deciso di spingersi oltre, ricreando Minecraft in Minecraft. Esatto, avete letto bene, Lo YouTuber Fundy ha pubblicato un video in cui mostra il gioco all'interno di Minecraft.Leggi altro... Leggi su eurogamer

Eurogamer_it : Un giocatore ricrea #Minecraft in Minecraft. - lillydessi : È stato trovato il mondo misterioso dietro il menu di Minecraft - - infoitscienza : È stato trovato il mondo misterioso dietro il menu di Minecraft - goldenjoe75 : È stato trovato il mondo misterioso dietro il menu di Minecraft - MilanoCitExpo : È stato trovato il mondo misterioso dietro il menu di Minecraft #DipartimentoInnovazioneTecnologia… -