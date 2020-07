Giuseppe Conte e i soldi del Recovery Fund: Ghe pensi mi (Di mercoledì 22 luglio 2020) C’è una battaglia che si svolge tutta in chiaro, quella sul Mes, e una che ha iniziato a scavare carsica sotto Palazzo Chigi, quella su come e quando spendere della montagna di miliardi in arrivo dall’Europa. Entrambe investono Giuseppe Conte, attore e bersaglio. Il “bagno di folla”, come lo definisce un suo ministro, del Parlamento ha segnato l’apoteosi e insieme la fine della cinque giorni di gloria del premier. L’ovazione della sua maggioranza all’ingresso del Senato (tutti in piedi ad applaudire, tranne Italia viva) è stato l’ultimo capitolo della breve e tardiva luna di miele della sua maggioranza, strettasi attorno all’avvocato del popolo durante le ore convulse del vittorioso negoziato europeo.Nemmeno il tempo di tornare a Roma che sul governo sono tornati ad addensarsi i ... Leggi su huffingtonpost

AndreaScanzi : Capolavoro. È quello che ha ottenuto Giuseppe Conte dopo una trattativa durissima, in cui l’Europa (e quindi l’Ital… - Noiconsalvini : ??IN DIRETTA DALLA CAMERA RICCARDO MOLINARI RISPONDE A GIUSEPPE CONTE - fattoquotidiano : Giuseppe Conte è da sempre sottovalutato, e dunque sottostimato, da larga parte dei media... [di @AndreaScanzi]… - napam_51 : Rocco Casalino e Giuseppe Conte, la foto al vertice Ue: 'Tra loro nata una complicità, l'uno non può fare a meno de… - annalamb35 : RT @riccardoweiss: @il_cupo Qualcuno ci ha pensato seriamente. -