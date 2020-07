Giua l’hanno riabilitato proprio con noi (Di mercoledì 22 luglio 2020) 1) Partita a calciotto il primo tempo, di calcetto il secondo e di solito te le intossica chi viene chiamato all’ultimo e non paga nemmeno… 2) Bisogna inventarsi qualcosa per risarcire gli abbonati che pagano il prezzo per un’indecorosa rappresentazione del pallone. Il Parma è una tripla simulazione, due in area, una generale. Simula il calcio 3) Ci sta lo zucchero a velo, il velo islamico, il velo della sposa e da domani pure il velo incomprensibile dei nostri attaccanti in area di rigore. Ma pecché!? 4) Spuntati, ci siamo arrangiati, li in avanti abbiamo fatto fatica, il nostro possesso è un criceto sulla ruota. Gira, gira, gira e va nderr 5)Allan ha fatto un paio di apertura di Sarriana memoria…agli avversari, Lozano si è sbattuto… ma quasi quasi vuoi vedere che è lui l’incompreso e non il pacco? 6) ... Leggi su ilnapolista

