Coronavirus: contagi salgono, +282 in 24 ore. I morti sono 9 (Di mercoledì 22 luglio 2020) ANSA, - ROMA, 22 LUG - Risale il numero dei nuovi contagiati da Coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia: secondo i dati del ministero della Salute sono 282, a fronte dei 129 di ieri. Le nuove ... Leggi su corrieredellosport

