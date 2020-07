Cavallari: su concorsi pubblici De Santis non idoneo (Di mercoledì 22 luglio 2020) Roma – “Questa storia sui concorsi della scuola e’ una mortificazione per tutti le lavoratrici e i lavoratori che hanno raggiunto i titoli per lavorare. Gia’ nove anni fa, durante il mio mandato, mentre venivano stabilizzate migliaia di educatrici e insegnanti, alle maestre tutt’oggi prive di titolo, venne detto espressamente di prendere l’abilitazione per poter partecipare anch’esse ad un concorso del Comune di Roma.” “La cosa grave e’ che l’assessore in carica, a fine mandato, dopo anni di nulla, non trova di meglio da fare che bandire un concorso bizzarro: in realta’, prende in giro tutte le insegnanti facendole partecipare ad un concorso pubblico senza requisiti con la promessa di assumerle quando li raggiungeranno. E, nel frattempo, confida che la ministra Azzolina ci metta una toppa, che ... Leggi su romadailynews

Ultime Notizie dalla rete : Cavallari concorsi Cavallari: su concorsi pubblici De Santis non idoneo RomaDailyNews Il giudice boccia le promozioni della Raggi

“La Raggi promuove mentre il giudice del Lavoro boccia il Sindaco! Una vicenda tragica e comica al contempo. È di queste ore la sentenza che sancisce l’illegittimità del bando sulla promozione di quas ...

“La Raggi promuove mentre il giudice del Lavoro boccia il Sindaco! Una vicenda tragica e comica al contempo. È di queste ore la sentenza che sancisce l’illegittimità del bando sulla promozione di quas ...