Benji (ex ‘Benji e Fede’): “Sono stato intubato in terapia intensiva per una rara malattia” (Di mercoledì 22 luglio 2020) La nuova vita di Benjamin Mascolo, dopo lo stop del progetto di Benji e Fede, riparte dalla pittura, dalla nuova musica per un progetto musicale, dal grande amore per Bella Thorne e dagli allenamenti per la maratona di New York prevista per novembre, poi saltata a causa del Covid-19. Dopo cinque mesi di lontananza per il lockdown tra Italia e America, Benjamin ha raggiunto Bella Thorne per una lunga vacanza d’amore a Cabo San Lucas in Messico. Al settimo cielo, il cantante ha postato su Instagram diverse foto tra allenamenti e momenti di relax. “Mettere in stop Benji & Fede è stata una decisione difficile ma necessaria, avevamo bisogno di tempo per lavorare sui noi stessi e coltivare il nostro benessere fisico e mentale”, ha confessato. Poi ha dato un messaggio positivo, in base alla sua esperienza ... Leggi su ilfattoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Benji ‘Benji Siria, si intensifica l’offensiva del SAA contro le milizie a Idlib Difesa e Sicurezza