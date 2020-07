Belen, fuga a Ibiza con Antinolfi. E c'è la benedizione di Santiago (Di mercoledì 22 luglio 2020) Belen Rodriguez e Gianmaria Antinolfi in amore a Ibiza. Il settimanale Chi pubblica muove fotografie sulla neonata coppia "benedetta" dal figlio Santiago. La storia è iniziata da poco ma hanno già parlato in tanti. Andiamo con ordine. Dagospia lancia lo scoop: Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi hanno avuto una storia clandestina scoperta da Belen durante il lockdown. Tutti negano, anche la Rodriguez che in maniera assai poco convinta parla di "stima reciproca" con la Marcuzzi. Il marito della conduttrice romana, Paolo Calabresi Marconi si fa paparazzare felice e sorridente con la moglie così da spazzare via dubbi e perplessità. Nel frattempo la Rodriguez va a Capri e bacia Giannaria Antinolfi, manager nel settore fashion. ... Leggi su iltempo

