71° premio Michetti, ci sarà dal 18 al 30 settembre 2020 (Di mercoledì 22 luglio 2020) Dal 18 al 30 settembre 2020, ci sarà, la 71esima edizione del premio Michetti. Qui vi raccontiamo come sarà organizzato l’evento. Lo scenario è molto variegato, ci sono opere come; oggetti modificati che circondano Francesco Alberico, la percezione di deja-vù provocato dai dipinti di Thomas Braida, le opere visionare del duo Calori & Maillard. Inoltre vi sono le forme astratte e sensibili che celano una dimensione antropomorfa di Sara Enrico, gli ex voto di Maurizio Finotto e il magma visivo che sfugge alla logica di Enej Gala. Vi sono poi le superfici materiche di Valerio Nicolai, il piacevole incanto che scaturisce da uno sguardo più penetrante nelle opere di Serena Vestrucci. Sono trenta, nel loro complesso, gli artisti selezionati per la 71° edizione del ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

