Von Der Leyen: “L’Europa non è scontata, servono risultati” (Di martedì 21 luglio 2020) ROMA – “Un passo storico” ma anche la conferma che “nessuno può dare l’Unione Europea per scontata” e che i suoi dirigenti hanno invece la responsabilità di “portare risultati”: così oggi Ursula von der Leyen, la presidente della Commissione Ue, dopo l’intesa raggiunta a Bruxelles. Leggi su dire

