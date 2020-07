Traffico Roma del 21-07-2020 ore 18:30 (Di martedì 21 luglio 2020) Luceverde Roma una buona serata Bentrovati dalla redazione in studio Daniele guerrisi al Aurelio rallentamenti per incidente su via del Casale di San Pio Quinto all’altezza di piazza di Villa Carpegna nella zona di Fidenza incidente sulla viadotto Saragat all’altezza di via Monte Giberto in direzione della raccordo proprio sul raccordo in carreggiata esterna abbiamo code per il Traffico tra le uscite Laurentina Romanina in esterna si rallenta dalla centrale del latte sino allo svincolo per La via Prenestina lavori in corso sulla via Ardeatina code tra via di Torrenova del raccordo in sensi di marcia per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it è tutto a più tardi un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale In ... Leggi su romadailynews

virginiaraggi : A Roma continua il programma #StradeNuove. Oggi siamo nella periferia sud est, in via Appia Pignatelli. Si tratta d… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 21-07-2020 ore 18:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - MassimoChiaram7 : RT @PLRomaCapitale: #Roma: Via dei Campi Sportivi altezza Largo Piero Gabrielli, #traffico rallentato causa #incidente in direzione Via del… - PLRomaCapitale : #Roma: Via dei Campi Sportivi altezza Largo Piero Gabrielli, #traffico rallentato causa #incidente in direzione Via del Foro Italico. - muoversintoscan : ???TRAFFICO REGOLARE In #A1, in direzione Roma: rallentamenti RISOLTI tra #Firenze Sud e #Valdarno #viabiliTOS #viabiliFI -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 21-07-2020 ore 11:30 RomaDailyNews Roma, traffico di stupefacenti e sostanze psicotrope: coinvolti nell’affare anche dei minorenni

Nei primi giorni di luglio gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Prati, diretto da Filiberto Mastrapasqua, hanno dato esecuzione e 3 ordinanze di Collocamento in Comunità emesse dal GIP ...

Roma, corruzione all’aeroporto di Fiumicino: anche traffico di materiale radioattivo

La polizia di frontiera di Fiumicino ha eseguito cinque ordinanze di custodia cautelare nei confronti di titolari di aziende con attività nello scalo romano. Un provvedimento riguarda un alto funziona ...

Nei primi giorni di luglio gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Prati, diretto da Filiberto Mastrapasqua, hanno dato esecuzione e 3 ordinanze di Collocamento in Comunità emesse dal GIP ...La polizia di frontiera di Fiumicino ha eseguito cinque ordinanze di custodia cautelare nei confronti di titolari di aziende con attività nello scalo romano. Un provvedimento riguarda un alto funziona ...