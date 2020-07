Temptation Island, nozze per una coppia vip? (Di martedì 21 luglio 2020) A Temptation Island l'amore tra Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso finisce a...nozze. Una delle due coppie vip della settima edizione del docu-reality condotto da Filippo Bisciglia e in onda giovedì 23 luglio sembra pronta al grande passo. Il blogger Amedeo Venza ha riportato l'indiscrezione sulla sua pagina Instagram: "Falò di confronto con richiesta di matrimonio. Pare che la coppia sia uscita insieme e che Lorenzo abbia strappato a Manila una promessa di matrimonio". Una decisione importante visto che in queste settimane l'ex Miss Italia, divorziata da Ciccio Crozza e madre dei suoi due figli, ha confidato alle altre fidanzate le sue perplessità sul rapporto con l'ex calciatore: lei non può trasferirsi a Firenze perché vive e ... Leggi su iltempo

tempoweb : Temptation Island, nozze per una coppia vip? - louiscyfere : Grande Fratello Vip, Adriana Volpe: 'Antonella Elia a Temptation Island? È geniale' - dianalokvoj : nella seconda foto mi ricorda quella di temptation island la fidanzata di Ciavy - Serayse00 : RT @heylola32: Comunque temptation island va fatto il lunedì cazzo - zazoomblog : Grande Fratello Vip Adriana Volpe: Antonella Elia a Temptation Island? È geniale - #Grande #Fratello… -