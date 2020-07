Sterilizzazione non riuscita, ora l'ospedale dovrà mantenere il neonato (Di martedì 21 luglio 2020) AGI - Il quarto figlio sarebbe stato di intralcio alle carriere professionali di una coppia che per, non incorrere nel 'pericolo' di una nuova gravidanza, aveva deciso di ricorrere alla chirurgia. L'intervento di Sterilizzazione della donna, però, non è riuscito e dopo neanche due anni e arrivato il quarto, indesiderato, pargolo. Ora l'ospedale dovrà pagare il mantenimento del nuovo arrivato fino al venticinquesimo anno di età. Lo ha deciso il tribunale di Brescia al quale si sono rivolti la mamma e il papà per chiedere il risarcimento del 'danno' subito. La coppia aveva deciso per la Sterilizzazione dopo il terzo figlio Marito e moglie, assistiti dall'avvocato Paolo Persello, dopo il terzo figlio, avevano deciso di dedicarsi al lavoro per garantire ... Leggi su agi

