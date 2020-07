Sky Upfront 2020, Back to Next | Sky TG24, il racconto delle più importanti notizie mondiali (Di martedì 21 luglio 2020) Su Sky TG24 prenderà il via una nuova stagione ricca di appuntamenti e novità. Unico canale di informazione anche in HD, la testata all news informa il Paese con più di 7.000 ore di diretta ogni anno, di cui 3.500 dedicate all’approfondimento, garantendo il racconto delle più importanti notizie italiane e internazionali. La testata all news diretta da Giuseppe De Bellis ha scelto di puntare sempre più sul racconto della realtà e dei grandi temi del nostro presente, con una maggiore verticalità e sempre più multimedialità, flessibilità e interazione con il... Leggi su digital-news

sportli26181512 : La stagione tv 2020-2021 di Sky: serie, intrattenimento, cinema, arte, news, sport: La nuova stagione di Sky- prese… - SkyTG24 : Scopri la stagione tv 2020/2021 su Sky: la guida a tutti i film, le serie e gli eventi sportivi ?? - cinefilosit : Sky, gli Upfront della stagione 2020/2021, Totti, Muccino e Rovere in programma #ILoveCInefilos - zazoomblog : Sky Upfront 2020 Back to Next A casa tutti bene la prima serie tv di Gabriele Muccino - #Upfront #tutti #prima… - CIAfra73 : RT @enrick81: @famigliasimpson @Tvottiano @napoliforever89 @ematr_86 @tw_fyvry @misterf_tweets @Gio79803890 @ZeusMega @MaielloInside @CIAfr… -

Ultime Notizie dalla rete : Sky Upfront Sky Upfront, ecco tutte le nuove serie tv targate Sky Sky Tg24 La stagione tv 2020-2021 di Sky: serie, intrattenimento, cinema, arte, news, sport

La nuova stagione di Sky- presentata durante gli Upfront 2020-si preannuncia ancora una volta ricca di varietà e di contenuti originali. Dalle serie tv al cinema, passando dai grandi show di ...

Sky Upfront 2020, Back to Next | Sky TG24, il racconto delle più importanti notizie mondiali

Su Sky TG24 prenderà il via una nuova stagione ricca di appuntamenti e novità. Unico canale di informazione anche in HD, la testata all news informa il Paese con più di 7.000 ore di diretta ogni anno, ...

La nuova stagione di Sky- presentata durante gli Upfront 2020-si preannuncia ancora una volta ricca di varietà e di contenuti originali. Dalle serie tv al cinema, passando dai grandi show di ...Su Sky TG24 prenderà il via una nuova stagione ricca di appuntamenti e novità. Unico canale di informazione anche in HD, la testata all news informa il Paese con più di 7.000 ore di diretta ogni anno, ...