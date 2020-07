Salerno, aggiornamento Covid: salgono a 4 i casi positivi (Di martedì 21 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Sale a quattro il numero dei positivi a Salerno, tutti appartenenti alla famiglia dell’Ufficiale Giudiziario, secondo l’ultimo bollettino dell’Asl. Sono collegati al caso dei due coniugi di Salerno ricoverati al polo Covid di Scafati qualche giorno fa, anche i tre casi di contagio ufficializzati oggi nel Comune di Pisciotta. Un nuovo caso è stato registrato anche nel comune di Pontecagnano. Allo stato si possono distinguere tre cluster, fra i quali non esiste alcun collegamento: quello del Rione Carmine, quello del nucleo familiare dell’ufficiale giudiziario e quello del gruppo del bar pasticceria di via De Granita. L'articolo Salerno, aggiornamento Covid: ... Leggi su anteprima24

