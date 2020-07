Recovery Fund, Piazza Affari frena sul più bello ma aggiorna i massimi da marzo (Di martedì 21 luglio 2020) L'Europa chiude sui minimi di seduta dopo i forti rialzi della mattinata, favoriti dall'intesa raggiunta a livello europeo. A Milano l'Ftse Mib segna +0,49% con Intesa Sanpaolo e Unicredit in evidenza Leggi su ilsole24ore

marattin : Ottimo accordo. Ma i prestiti Mes sono disponibili subito e senza condizioni. Quelli del Recovery Fund (i prestiti)… - AndreaScanzi : #salvini dopo l’accordo sul Recovery Fund di #Conte. Aiutatelo. Daje Matte’! - fattoquotidiano : Recovery fund, intesa raggiunta nella notte: all’Italia 82 miliardi di sussidi e 127 di prestiti. Conte: “Abbiamo t… - luca79ind : RT @LaStampa: La moglie del senatore Calderoli, eletta in Piemonte, provoca su Twitter: «Salvini e Meloni spieghino agli italiani dove avre… - ilariasotis : RT @LaStampa: La moglie del senatore Calderoli, eletta in Piemonte, provoca su Twitter: «Salvini e Meloni spieghino agli italiani dove avre… -

Ultime Notizie dalla rete : Recovery Fund

"Noi riteniamo che questo fondo sia un super-Mes, una fregatura grossa come una casa". Dopo l'accordo sul Recovery Fund trovato fra i capi di Stato e di governo della Ue il leader leghista Matteo ...Il leader della Lega si arrampica sugli specchi per demolire l'accordo europeo. "Conte ci convochi subito, la Lega sarà il santo protettore degli italiani" Matteo Salvini posiziona la Lega come “cane ...