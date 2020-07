Recensione Ghost of Tsushima: l’ultimo Samurai! (Di martedì 21 luglio 2020) Dopo aver giocato e studiato a fondo Ghost of Tsushima, l’ultimo titolo targato Sucker Punch ed ultima esclusiva PS4, siamo pronti a tirarne le somme in questa Recensione Il 15 Novembre 2013 veniva messa sul mercato una delle console più importanti della storia videoludica. Dopo la PS3, Sony aveva davvero un bel peso sulle spalle e tante, tantissime aspettative. PlayStation 4 è entrata nelle case e nei cuori dei videogiocatori in punta di piedi, ha saputo farsi attendere, ricevendo anche feroci critiche al momento della sua uscita. Nonostante ciò, però, nonostante un inizio difficile e claudicante, la generazione targata PS4, col tempo, è riuscita ad offrirci una serie di ottimi titoli, tra cui alcuni davvero indimenticabili, stracciando così la concorrenza. Non sappiamo che cosa ci ... Leggi su tuttotek

Primaver88 : Ghost of Tsushima, l’atto d’amore al Giappone feudale | Recensione - Ale_W_23 : Ghost of Tsushima, l’atto d’amore al Giappone feudale | Recensione - ITechManiaIT : Ghost of Tsushima, l’atto d’amore al Giappone feudale | Recensione - BonadonnaMarco : RT @SafariGamesITA: Ecco la nostra #recensione di #GhostOfTsushima, l'ultimo titolo targato Sucker Punch Productions! - SafariGamesITA : Ecco la nostra #recensione di #GhostOfTsushima, l'ultimo titolo targato Sucker Punch Productions! -