Probabili formazioni Sassuolo-Milan: data, orario e come vederla in tv e streaming (Di martedì 21 luglio 2020) Le Probabili formazioni di Sassuolo-Milan, match valido per la trentacinquesima giornata di Serie A 2019/2020: ecco data, orario e come vederla in tv e streaming. Al Mapei Stadium i neroverdi provano a riaprire disperatamente il discorso legato al settimo posto contro i rossoneri che però sono semplicemente scatenati in questo periodo. Il match prenderà il via alle ore 21.45 di martedì 21 luglio, diretta tv su Sky Sport Serie A e streaming su Sky Go, ecco di seguito le scelte dei due tecnici. QUI Sassuolo – Rispetto alla sfida di Cagliari, De Zerbi schiera da titolare Berardi a destra e potrebbe avanzare il raggio di azione di Traore, con l’inserimento a centrocampo ... Leggi su sportface

Ultime Notizie dalla rete : Probabili formazioni Probabili formazioni Serie A: giornata 35 Goal.com Lazio-Cagliari: probabili formazioni, orario e come vederla in tv Serie A 2019/2020

Le probabili formazioni di Lazio-Cagliari, match valido per la trentacinquesima giornata della Serie A 2019/2020. Un ritorno in campo shock per la Lazio dopo il coronavirus, con la Champions League ch ...

Juventus-Lazio: probabili formazioni e dove vederla

Sarà un vuoto Allianz Stadium ad ospitare Juventus-Lazio, una partita che ci darà delle risposte riguardo l’esito di questo campionato. Si può parlare di match scudetto per gli uomini di Sarri, che in ...

