“L’ha detto davvero?!”. Made in sud, Stefano De Martino imbarazzatissimo (Di martedì 21 luglio 2020) Come sapete ieri sera è andata in onda l’ultima puntata di Made in Sud e, puntuale come un orologio svizzero, è giunta anche l’ultima ironica battuta del comico Peppe Iodice su Stefano De Martino e la sua chiacchierata vita sentimentale. Negli ultimi appuntamenti del programma di Rai Due, da quando il conduttore si è lasciato con Belen Rodriguez, Iodice ha sempre pungolato il 30enne partenopeo. Stavolta, oltre a menzionare la sua ex moglie si è anche riallacciato al gossip del momento che vorrebbe Stefano nuovamente in buoni rapporti con Emma Marrone, altra sua storica ex compagna. Il danzatore campano, come nel suo solito stile, ha reagito alle parole di Peppe con un sorriso e con frasi di circostanza. “Io ho saputo che c’è stato un ritorno di fiamma, stai ... Leggi su caffeinamagazine

