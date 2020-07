Inter, intervento al menisco per Vecino: stagione finita (Di martedì 21 luglio 2020) Il centrocampista sudamericano Matias Vecino si è sottoposto ad un Intervento chirurgico artroscopico al ginocchio destro, come comunicato dall’Inter, a causa di un problema rilevato al menisco: stagione finita e futuro incerto. L’allenatore Antonio Conte ha dimostrato di stimare il calciatore menzionato, seppur non sia mai stato considerato esattamente un perno, in quanto mai preferito a Nicolò Barella, così come a Marcelo Brozovic e di rado a Roberto Gagliardini. L’infortunio di Vecino ed il conseguente termine anticipato della stagione porterà ai saluti le due parti? Seguiranno aggiornamenti in merito, ma l’acquisto di Christian Eriksen e l’abbondanza a centrocampo sono fattori che potrebbero ... Leggi su sportface

