Goldman Sachs plaude ad accordo UE su Recovery fund (Di martedì 21 luglio 2020) (Teleborsa) – Goldman Sachs plaude all’accordo raggiunto dai vertici UEsul piano Next Generation Eu per il Recovery fund che, pur avendo qualche limite, pone l’eurozona in una posizione più forte per uscire dalla crisi post Covid-19. È quanto sostengono gli analisti dell’investment bank, sottolineando che “sebbene l’accordo riduca significativamente la parte di contributi a fondo perduto e la complessità della struttura di governance possa ritardare l’erogazione dei fondi, la dimensione finale dei fondi gratuiti è vicina a quanto avevamo anticipato e siamo incoraggiati dal fatto che i leader siano stati in grado di trovare un accordo prima del previsto”. “Nel complesso ... Leggi su quifinanza

Borsa, da Diasorin a Reply: le «piccole» azioni che resistono meglio

Davide conto Golia. La sfida è aperta in Piazza Affari. Il Coronavirus ha messo ancora più in evidenza la differente capacità di affrontare e reagire alle difficoltà tra le grandi e medio piccole impr ...

