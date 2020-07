Giulia De Lellis, fan in apprensione: si deve operare al più presto (Di martedì 21 luglio 2020) Giulia De Lellis si apre con i fan e racconta di essere tornata dal medico. Si deve operare per risolvere un problema alla gola che l’affliggeva da tempo Fonte foto: Getty ImagesChi segue Giulia De Lellis sa bene che l’influencer in quest’ultimo periodo si lamentava spesso di un fastidio alla gola che le faceva abbassare la voce notevolmente. Finalmente, Giulia si è recata dal medico per fare i dovuti controlli e ha scoperto che dovrà essere operata al naso. Non ha svelato il problema che l’affligge, ma di certo non lo prende sotto gamba. Ha anche affermato che non è così grave come si aspettava, ma si dovrà comunque operare e sarà un processo lungo, considerando le ... Leggi su chenews

Affaritaliani : Giulia De Lellis ad Aurora Ramazzotti: 'Io non avrei il tuo coraggio' - Affaritaliani : Giulia De Lellis elogia Aurora Ramazzotti: 'Io non avrei il tuo coraggio' - infoitcultura : Giulia De Lellis incinta? Il commento della mamma di Andrea Damante - infoitcultura : Giulia De Lellis: il bel gesto dell'influencer verso Aurora Ramazzotti - infoitcultura : Giulia De Lellis rischia una denuncia per truffa -