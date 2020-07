Gasperini batte Mihajlovic. E i due tecnici sfiorano la rissa (Di martedì 21 luglio 2020) L' Atalanta torna a correre. Un gol di Muriel nel secondo tempo consente alla squadra di Gasperini di superare il Bologna per 1-0, nell'anticipo della 35/a giornata di Serie A. I nerazzurri orobici scavalcano di nuovo l'Inter e si riportano momentaneamente al secondo posto in classifica, a -6 dalla Juventus capolista. Diciottesimo gol stagionale per Muriel, tornato in campo ancora con un turbante dopo l'incidente domestico della scorsa. Una lite furiosa con Sinisa Mihajlovic è costata il cartellino rosso e l'espulsione a Gian Piero Gasperini, nel finale di primo tempo. Un battibecco iniziato poco dopo la mezzora, con i microfoni presenti a bordo campo che hanno intercettato le urla del tecnico serbo del Bologna rivolto al collega: "Pensa a parlare con i tuoi!". A quel punto interviene l'arbitro La Penna, che ammonisce ... Leggi su iltempo

