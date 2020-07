Coronavirus: Salvini, 'Basilicata non più Covid free per colpa di migranti' (Di martedì 21 luglio 2020) Roma, 21 lug. (Adnkronos) - "La Basilicata non è più una regione 'Covid free': grazie a questo governo, ben 22 immigrati trasferiti nei centri di accoglienza sono risultati positivi. Italiani in quarantena per mesi, clandestini infetti liberi di sbarcare. Questo governo mette in pericolo l'Italia”. Lo dice il segretario della Lega Matteo Salvini. Leggi su iltempo

