Coronavirus, Nursing Up: «Infermieri mandati in prima linea a combattere contro la morte» (Di martedì 21 luglio 2020) «Leggo le cifre "ufficiali" dell'INAIL e continuo a chiedermi " sbotta De Palma " come si permette questo Governo di proseguire nella sua ostinata indifferenza di fronte a quanto emerge. L'83 per ... Leggi su riviera24

