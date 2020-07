Claudia Galanti, la sua confessione fa preoccupare i fan (Di martedì 21 luglio 2020) Questo articolo Claudia Galanti, la sua confessione fa preoccupare i fan è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Claudia Galanti, dopo un po’ di silenzio, è tornata a parlare, facendo una confessione che ha fatto preoccupare i suoi fan, Ecco le sue parole. La vita di Claudia Galanti è stata piena di ostacoli e di difficoltà. La morte di una figlia di pochi mesi, la separazione dal marito, l’arresto del padre dei suoi … Leggi su youmovies

infoitcultura : Claudia Galanti: «La cucina mi ha ridato vita. Gli haters? Mai cancellato un insulto» - infoitcultura : Il dramma di Claudia Galanti: 'La mia vita distrutta in sei mesi' - Italia_Notizie : Il dramma di Claudia Galanti: 'La mia vita distrutta in sei mesi' - Notiziedi_it : Il dramma di Claudia Galanti: “La mia vita distrutta in sei mesi” - ModaCorriere : Claudia Galanti: «La cucina mi ha ridato vita. Gli haters? Mai cancellato un insulto» -