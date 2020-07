Chiara Ferragni in Salento: “Puglia nel cuore forever” (Di martedì 21 luglio 2020) L’imprenditrice e influencer da oltre 20 milioni di follower si trova nel Leccese per la sfilata Dior del 22 luglio (in piazza Duomo alle 20,45 per la presentazione della nuova collezione Cruise 2021; sarà trasmessa online in diretta su dior.come e sui canali social Dior), ma anche per altro: è al lavoro per realizzare un video sui luoghi che visita, un progetto che rinnova la sua collaborazione con la casa di moda francese, diretta da Maria Grazia Chiuri (di origini salentine, per parte di padre). Dopo gli Uffizi di Firenze, con relativo (e inspiegabile) strascico di polemiche, torna in un museo, e stavolta lo fa in Puglia. Sceglie l’archeologico di Taranto come prima tappa del suo tour regionale, in compagnia di Maria Grazia Chiuri, direttrice artistica di Dior. La prima giornata di visite e riprese si è svolta fra Taranto, Galatina e Soleto. Prima ... Leggi su tvzap.kataweb

