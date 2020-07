Cantieri autostrade: a Genova tir lumaca in protesta (Di martedì 21 luglio 2020) Genova, 21 LUG - E' partito dal porto di Genova il corteo dei tir organizzato dalle categorie economiche riunite nel comitato Salviamo Genova e la Liguria per protestare contro la paralisi dei ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

GiovanniToti : Al fianco delle imprese e di tutto il mondo economico ligure, oggi in piazza per protestare contro il blocco e l’is… - matteosalvinimi : #Autostrade. Nessuna revoca (come promesso dai 5Stelle), tanti altri soldi pubblici spesi e, anche oggi, cantieri f… - AMorelliMilano : Alla fine la famosa revoca dei grillini era una favoletta, non esiste! Ma mentre il governo va avanti a furia di li… - emobranco : RT @ultimenotizie: E' partito dal porto di #Genova il corteo dei tir organizzato dalle categorie economiche riunite nel comitato Salviamo G… - LabrunaCarla : RT @GiovanniToti: Al fianco delle imprese e di tutto il mondo economico ligure, oggi in piazza per protestare contro il blocco e l’isolamen… -

Ultime Notizie dalla rete : Cantieri autostrade Cantieri autostrade: a Genova tir lumaca in protesta - Ultima Ora Agenzia ANSA Cantieri autostrade: a Genova tir lumaca in protesta

GENOVA, 21 LUG - E' partito dal porto di Genova il corteo dei tir organizzato dalle categorie economiche riunite nel comitato Salviamo Genova e la Liguria per protestare contro la paralisi dei ...

Autostrade, De Micheli: Toti fa campagna elettorale sui cantieri

Lo ha detto la ministra delle infrastrutture Paola De Micheli commentando i disagi per i cantieri nelle gallerie autostradali della Liguria. "Progressivamente - ha sottolineato De Micheli - la ...

GENOVA, 21 LUG - E' partito dal porto di Genova il corteo dei tir organizzato dalle categorie economiche riunite nel comitato Salviamo Genova e la Liguria per protestare contro la paralisi dei ...Lo ha detto la ministra delle infrastrutture Paola De Micheli commentando i disagi per i cantieri nelle gallerie autostradali della Liguria. "Progressivamente - ha sottolineato De Micheli - la ...