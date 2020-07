Ballando con le Stelle: famiglie al posto del pubblico in studio (Di martedì 21 luglio 2020) Grandi novità in casa Ballando con le Stelle. Stando alle indiscrezioni lanciate dal sito di TVBlog, la nuova edizione dell’amatissimo programma condotto da Milly Carlucci, potrebbe aver trovato un escamotage per “aggirare” le norme di sicurezza imposte dal Coronavirus. Il tutto nel pieno rispetto di esse, ovviamente. Da quando è stato dichiarato lo stato di emergenza, infatti, abbiamo visto gli studi televisivi sempre privi di quell’ingrediente che contribuiva a colorarli, a renderli più veri. Stiamo ovviamente parlando del pubblico in sala. Una situazione a cui, con ogni probabilità, dovremo fare l’abitudine anche nei prossimi mesi, almeno fino a quando non si sarà ristabilita una condizione di sicurezza. La possibile soluzione di Ballando con le ... Leggi su velvetgossip

Questa soluzione permetterebbe a Ballando con le Stelle di avere un nutrito pubblico senza però incappare nel problema degli assembramenti. Le famiglie, infatti, sono composte da membri congiunti.

Piazza Affari, migliore in Europa dopo accordo: Ftse Mib sopra 21mila, banche ballano con spread in discesa

La migliore Piazza finanziaria del Vecchio continente è quella di Milano, con il Ftse Mib che guadagna oltre il 2% e si muove oltre la soglia psicologica dei 21mila punti. Sono i bancari a essere i ...

