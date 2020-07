Artificiere morto a Firenze, chiesto il processo per l'ex questore e altre sei persone (Di martedì 21 luglio 2020) Firenze, 21luglio 2020 - La procura di Firenze ha chiesto il processo per sette persone nell'ambito dell'inchiesta per la morte di Giovanni Politi, 51 anni, l'Artificiere della polizia di Stato ... Leggi su lanazione

Firenze, 21luglio 2020 - La procura di Firenze ha chiesto il processo per sette persone nell'ambito dell'inchiesta per la morte di Giovanni Politi, 51 anni, l'artificiere della polizia di Stato ...

