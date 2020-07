Alitalia, Patuanelli: 'Nessun esubero e 70 aerei' (Di martedì 21 luglio 2020) Il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli ha smentito che ci siano 4mila esuberi nel piano per Alitalia. 'Assolutamente no - ha affermato a margine dell'assemblea dei presidenti di ... Leggi su tgcom24.mediaset

