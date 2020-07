Addio Pin Inps: da quando, cosa cambia e come si accederà ai servizi online (Di martedì 21 luglio 2020) Grande rivoluzione in arrivo nel mondo delle prestazioni sociali online: diremo presto Addio al Pin Inps per passare in modo definitivo allo Spid (il sistema pubblico di identità digitale). È lo stesso Istituto a comunicarlo con la circolare 87 dello scorso 17 luglio. Inglesizzando il tutto si parla in gergo di switch-off (passaggio dal Pin allo Spid) E l’Inps lo sta annunciando anche sui suoi canali social, per rendere noto a tutti i cittadini e le cittadine il cambiamento, che non sarà repentino, ma seguirà una fase di transizione. Il tweet Inps #InpsComunica lo switch-off del #PIN Inps in favore del Sistema Pubblico di Identità Digitale #SPID a partire dal 1° ottobre 2020. Al link le istruzioni relative ... Leggi su leggioggi

