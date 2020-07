Ufficiale, Santi Cazorla è un nuovo calciatore dell’Al Sadd (Di lunedì 20 luglio 2020) Santi Cazorla è un nuovo calciatore dell’Al Sadd. Il centrocampista spagnolo ha salutato nei giorni scorsi il Villarreal e ha deciso di ricominciare dal Qatar. A darne l’annuncio è stato lo stesso club qatariota sul profilo Twitter. Foto: football Espana We have reached an agreement with Santi Cazorla. He will reach Doha soon to complete the formalities and join the team. Welcome to Al-Sadd, Santi!@19SCazorla @qatarairwaysar @pumafootball pic.twitter.com/9c2hEcRGy7 — AlSadd S.C نادي السد (@AlSaddSC) July 20, 2020 L'articolo Ufficiale, Santi Cazorla ... Leggi su alfredopedulla

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale Santi Ufficiale, Santi Cazorla è un nuovo calciatore dell’Al Sadd alfredopedulla.com Bild: in Germania processo penale per abusi (omo)sessuali di un ex diplomatico della Segreteria di Stato. La denuncia di Mons. Viganò

L’amico e collega Marco Tosatti informa sul suo blog Stilum Curiae, che in Germania è in corso un processo penale che ha come principale protagonista Mons. Christoph Kühn, Responsabile della Sezione t ...

Medio Oriente: tutti i danni del Coronavirus

Di fronte a 700mila casi di contagio, i governi del M.O. devono scegliere tra il contrasto al Coronavirus e il rilancio dell’economia – Il turismo rischia un crollo del 75% – Possibili nuove ondate di ...

