Roma, Totti batte la Lazio e vince lo scudetto di calcio a 8: 'Mi portano fortuna' (Di lunedì 20 luglio 2020) Roma - A poche centinaia di metri dal centro sportivo che per trent'anni è stata la sua seconda casa, Francesco Totti questa sera ha vinto sul campo il suo primo trofeo lontano dalla Roma . Il 'nemico'... Leggi su corrieredellosport

ROMA - A poche centinaia di metri dal centro sportivo che per trent'anni è stata la sua seconda casa, Francesco Totti questa sera ha vinto sul campo il suo primo trofeo lontano dalla Roma. Il "nemico" ...«Do you remember Totti?». E poi il gesto del cucchiaio, come ai rigori nel mitico Italia-Olanda del 2000, semifinale degli Europei. Cucchiaio sì, cucchiaio no, cucchiaio forse: ai posteri l’ardua sent ...