Questa foto di Conte, Merkel e Macron mentre bevono un drink è reale, ma non c’entra con la Covid-19 (Di lunedì 20 luglio 2020) Il 19 luglio 2020 su Facebook è stata pubblicata una foto che mostra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, la cancelliera tedesca Angela Merkel e il presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron seduti attorno ad un tavolo mentre bevono delle bevande e chiacchierano insieme ad altre persone. Lo scatto è accompagnato da un commento scritto da chi ha pubblicato il Contenuto in cui si sostiene che la scena si sarebbe verificata durante la pandemia da Covid-19. Si legge: «se il virus è così mortale perché non usano ne mascherine ne distanziamento ? Forse perché sono consapevoli che alla fin fine non è poi così distruttivo come ce lo raccontano loro. Gente sveglia !!! In una ... Leggi su facta.news

